Senza patente prende l'Audi della mamma e poi scappa a folle velocità

RICCIONE. Ha preso in prestito, senza chiederla, l'Audi della mamma che non poteva dargliela perchè non ha la patente per guidarla. Il ragazzo, un 18enne sammarinese, ha preso a bordo due amici, lo scorso sabato notte, si è messo a scorrazzare a velocità sostenuta sull'Adriatica alle porte della Perla Verde. Una pattuglia della polstrada della sottosezione di Riccione ha intercettato l'Audi e dato vita a un inseguimento di alcuni chilometri che si è concluso nella zona del depuratore. Una bravata che si sarebbe chiusa con una sanzione per guida pericolosa se il giovane driver, alla richiesta di esibire la patente, non avesse consegnato agli agenti esterrefatti il patentino con cui si può guidare solo un ciclomotore. Il ragazzo così come la mamma sono stati pesantemente sanzionati mentre per l'Audi è scattato il fermo amministrativo.