Investito un dodicenne: è grave

VERUCCHIO. Un ragazzino di dodici anni è stato investito poco dopo l'ora di pranzo lungo la Marecchiese a Villa Verucchio. Le sue condizioni sono state giudicate subito piuttosto preoccupanti tanto che per i soccorsi è arrivato l'elicottero da Ravenna. Il ragazzino, che è stato centrato da una Citroen C3 è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena dove è stato ricoverato in condizioni gravi. A stabilire le cause dell'incidente sarà la polizia stradale intervenuta per i rilievi. Il traffico lungo la Marecchiese è andato in tilt.