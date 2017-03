Covignano, soluzione per il centro estivo

RIMINI. Soluzione trovata per il centro estivo di Covignano. “La cooperativa il Millepiedi - dichiara l'assessore comunale Mattia Morolli - gestirà anche per la prossima estate il centro estivo nei locali di via Covignano, nella stessa struttura dove è attualmente ospitato, fino alla fine dell'attuale anno scolastico, il nido “il Melograno” . Un risultato importante - fa notare il Comune - perché ritenuto "prioritario dalle stesse famiglie interessate", una soluzione resa possibile "grazie al dialogo aperto con le famiglie e la cooperativa il Millepiedi". Il centro estivo coinvolge circa quaranta famiglie e rappresenta un servizio di riferimento dell'area di Covignano, motivo questo che ci ha portato a trovare una soluzione in grado di coniugare le non semplici esigenze amministrative con quelle delle famiglie interessate che, dunque, potranno continuare a poter contare su questa importante offerta educativa in una struttura strategica per questa zona della città".