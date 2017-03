Avvistato Banksy l'artista senza volto

SANTARCANGELO. Banksy, il famoso artista inglese che non mostra il suo volto, avrebbe fatto un salto a Santarcangelo. Difficile dirlo, la sua identità è sconosciuta. Certo è che la Porsche Panamera nera, con targa inglese “BAIIKSY” parcheggiata in centro martedì a Santarcangelo, non è passata inosservata e il pensiero è volato subito al writer inglese che opera a Bristol e i cui murales, battuti all’asta, superano ormai ampiamente il mezzo milione di euro. Personaggio misterioso, Banksy deve la sua fama al tratto essenziale del suo stile e al fatto che affronta tematiche sociali. Certo sorge il dubbio: una persona che vuole mantenere l’anonimato può andare in giro col nome (o quanto meno con alcune lettere in ordine sparso del nome) scritto a caratteri cubitali sulla targa di un’auto? La macchina era parcheggiata davanti all’ingresso della Trattoria del Passatore e qualcuno ha cercato conferme sulla ipotetica presenza dell’illustre personaggio chiedendo informazioni ai titolari. «C’è una coppia inglese al piano superiore in una saletta riservata», avrebbero risposto dal ristorante, che ieri non è stato possibile contattare perché era giorno di chiusura. Dal Comune escludono una visita ufficiale dell’artista il cui eventuale passaggio da Santarcangelo resterebbe dunque una bella suggestione. Ora la domanda è: su qualche muro spunterà una delle sue famose opere?