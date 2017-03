RIMINI. Il cane antidroga della Guardia di finanza di Rimini Donny ha fiutato due chili e mezzo di cocaina. La "neve" era nascosta in dieci pacchetti da due etti e mezzo sotto il sedile dell'auto di un dominicano di 33 anni poi finito in manette. L'uomo era già indagato perché aveva accoltellato un poliziotto nel 2014 durante una rissa in un locale.