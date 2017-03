In 300 per il Bulega Official Fan Club

CATTOLICA. Oltre 300 persone provenienti da ogni parte d’Italia sono intervenute questa mattina (il 12 marzo) all’inaugurazione della nuova sede del Nicolò Bulega Official Fan Club. l talento della VR46 Riders Academy ha fatto gli onori di casa. Da oggi infatti i tifosi del pilota di San Clemente, che scenderà in pista per il secondo anno consecutivo nella classe Moto3 del mondiale sotto i colori dello Sky Racing Team VR46, si potranno ritrovare in questo spazio polifunzionale situato all’uscita del casello di Cattolica sopra la sede del Drive Eat, il locale che già da alcuni anni è diventato un punto di riferimento degli appassionati di motori.