Andrea Delbianco è il candidato del M5S

RICCIONE. Andrea Delbianco è il candidato sindaco del Movimento cinque stelle di Riccione. Dopo Renata Tosi arriva dunque il secondo candidato alla poltrona di primo cittadino. Delbianco ha superato Morena Ripa nella corsa a due giovedì 9 marzo al centro di quartiere Fontanelle dove a decidere sono stati gli iscritti al Movimento. "La squadra è stupenda - ha detto Delbianco -: una bella sensazione che mi porto a casa. Ne arriveranno delle altre. Non ci saranno alleanze di convenienza. Facciamo la nostra corsa: non ho ben capito gli assetti di altri ma noi andiamo per la nostra strada". Delbianco non si sbilancia su chi preferirebbe trovare in un eventuale ballottaggio come avversario. "Difficile dirlo. La città è spaccata e mi candido per unirla. Noi siamo nuovi e non ci auguriamo qualcuno piuttosto che qualcun altro. Portiamo responsabilità, coesione e legalità. Si faranno le cose che si possono fare senza più andare contro la volontà della città".