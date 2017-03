Mimose abusivi sequestrate, multe per quarantamila euro

RIMINI. Otto marzo: sequestri e sanzioni per i venditori abusivi di mimose; i fiori donati al Monastero delle Clarisse. Sono stati otto i venditori abusivi sorpresi dalla Polizia municipale nella giornata di ieri, 8 Marzo Festa internazionale della Donna, a vendere mimose nei pressi dei principali incroci semaforici cittadini. Oltre alla sanzione amministrativa per ognuno di essi – quantificata dalla normativa in 5.164 euro – gli equipaggi della Polizia municipale che hanno operato in abiti civili durante l’apposito servizio di contrasto al fenomeno hanno provveduto al sequestro dei numerosi mazzi di mimose in vendita. Mazzi di fiori che gli agenti hanno consegnato, come previsto in casi simili, al locale Monastero delle Clarisse.