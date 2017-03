Gessica non si presenta in tribunale

RIMINI. Gessica Notaro ha scelto di non partecipare all'udienza in tribunale a Rimini di questa mattina (9 marzo) in cui sul banco degli imputati sarebbe dovuto stare il suo ex compagno, Eddy Tavares, lo stesso che ha accusato di averla sfregiata con dell'acido. Il palazzo di giustizia di Rimini è stato preso d'assalto dai media dopo che nei giorni scorsi era stata pubblicata la notizia, rivelatasi falsa, che Gessica avrebbe partecipato al procedimento penale che è precedente allo sfregio subito in gennaio.