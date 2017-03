Barbieri cucina per gli oculisti

RIMINI. Si mangia prima di tutto con gli occhi. La vista, è il primo dei sensi impegnato ogni volta che ci sediamo a tavola. La presentazione di un piatto è sempre anticipazione essenziale di ogni esperienza della tavola. Ma ricette, ingredienti e creatività di un cuoco, devono essere anche al servizio della nostra salute. E al XX Congresso nazionale Aiccer - Associazione Italiana Chirurgia della Cataratta e Refrattiva, in programma al Palacongressi di Rimini da giovedì 9 a sabato 11 marzo, la grande cucina si mette a disposizione della salute degli occhi. Durante il cocktail di benvenuto, (giovedì 9 marzo, ore 18.15) offerto ai 1.500 partecipanti al meeting, il presidente del convegno e direttore oculistica dell’Ospedale di San Marino, Alessandro Mularoni, presenterà il suo libro “Ricette per la salute degli Occhi”, dedicato ai cibi con cui mantenere in buona salute la vista. Mentre, a poche ore dall’attesa finale della 6a edizione della trasmissione TV “Masterchef”, uno dei quattro giurati del programma, il cuoco pluristellato Bruno Barbieri, affronterà la preparazione di un piatto studiato con ingredienti consigliati per prevenire disturbi come degenerazione maculare e cataratta.