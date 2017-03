RIMINI. Dopo quasi due mesi la riminese di 28 anni Gessica Notaro ha lasciato l'ospedale Bufalini di Cesena. La ragazza aveva subito una terribile aggressione con l'acido. A finire in manette era stato il suo ex compagno, da Gessica immediatamente indicato come il colpevole. Per i danni causati dall'acido la riminese ha subito tre interventi al volto e all'occhio. La festa dell'otto marzo a Rimini è stata dedicata a lei.