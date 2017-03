Amianto: maxi sequestro della finanza

RIMINI. La Guardia di finanza di Rimini ha sequestrato un'area di quasi 100.000 metri quadrati e dodici edifici in stato di degrado. Le costruzioni, trovate a Viserbella, si trovano in stato di degrado, e, soprattutto, le rispettive coperture, fatiscenti e parzialmente sbriciolate, contengono amianto. I finanzieri hanno denunciato all’autorità giudiziaria il rappresentante della

società titolare dell’area per i reati, previsti dal codice penale e dal testo unico ambientale, di gestione di rifiuti pericolosi non autorizzata e abbandono di rifiuti pericolosi.