Masterchef: Valerio e Cristina conquistano la finalissima

RIMINI. Valerio e Cristina conquistano la finalissima di Masterchef. Giovedì saranno loro insieme a Gloria a giocarsi il titolo di re dei fornelli della trasmissione di Sky. Semifinale tutta in salita per il Valerio Braschi, l'aspirante Masterchef di Santarcangelo, che nella MysteryBox si ritrova ultimo. Prestazione migliore invece quella della sammarinese Cristina Nicolini, tra i migliori tre (su 4) ma non la migliore che invece è Margherita, ovviamente avvantaggiata nell'InventionTest. Qui parte di nuovo male Valerio, bacchettato sul piccione da Cannavacciuolo per il poco sale mentre Cristina incassa grandi complimenti per il suo cuore cucinato in trenta minuti. A vincere la prova è ancora Margherita. I peggiori dell'InventionTest sono Valerio e Gloria che scoppia in lacrime e viene spedita direttamente al PressureTest. Margherita, Cristina e Valerio vanno alla prova in esterno, in Spagna, nella cucina tre stelle dello chef Quique Dacosta. Cristina trionfa nella prova esterna e viene incoronata finalista dallo chef spagnolo. Per Valerio c'è il PressureTest con Margherita: ingredienti pannocchie e semi di mais. Valerio si supera ed è il secondo finalista. Per il terzo posto se la devono vedere Margherita e Gloria: toccherà a Gloria.