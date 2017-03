Arrestata la banda del buco: due in manette

RIMINI. La banda del buco finisce in manette. Sono stati presi con le mani nel sacco i due ladri che nella notte tra mercoledì e giovedì, armati di picconi e arnesi da scasso, avevano già praticato un muro in un negozio di viale Principe di Piemonte a Rimini e si apprestavano a farne uno anche alla tabaccheria vicina: vero obiettivo dei malviventi. Gli agenti delle volanti della polizia di Rimini, impegnati in controlli specifici, li hanno colti sul fatto. In manette sono finiti un riminese di 41 anni e un pugliese di 43.