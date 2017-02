Nomadi: nasce il supercomitato del no

RIMINI. E' nato il supercomitato contro i nomadi nei quartieri riminese. In una nota si legge infatti: "Il comitato Primo Maggio converge con il comitato Gaiofana e si apre all'unione con gli altri comitati già esistenti: Orsoleto, Grotta Rossa, Corpolò, Via Tombari ed altri che verranno". I rappresentanti dicono di coinvolgere oltre 2.400 cittadini e sono pronti a manifestare contro il progetto del Comune di Rimini. In sintesi: per smantellare il campo nomadi di via Islanda, l'amministrazione Gnassi vorrebbe distribuire 11 nuclei familiari in altrettante microaree nei quartieri.