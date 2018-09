Wrestling mania a Forlì, tutto pronto per "La notte dei campioni"

FORLI'. Sabato 29 settembre, il Palazzetto dei Romiti, a Forlì, ospiterà per la prima volta “La Notte dei Campioni” evento unico interamente dedicato al mondo del Wrestling. La manifestazione sportiva che avrà luogo nella struttura di via Sapinia n.40 sarà teatro di un grande spettacolo che vedrà protagonisti lottatori nostrani come Leon, di Galeata, nato a Forlì e attualmente Campione Italiano, e Red Scorpion, detentore del titolo Europeo; ma anche star provenienti da tutto il mondo, come il francese Tom La Ruffa e l'americano Robbie E. Il biglietto d'ingresso per lo spettacolo, adatto a tutta la famiglia, avrà un costo di 10 euro, mentre sarà gratuito per i bambini al di sotto dei 6 anni. L'inizio è previsto per le 21, ma i cancelli saranno aperti già dalle 20.