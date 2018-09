Carabinieri, il colonnello Coppolino nuovo comandante provinciale

FORLI'. Il colonnello Fabio Coppolino ha assunto il comando dei carabinieri della provincia di Forlì-Cesena. 53 anni, siciliano, sposato e padre di due figli, proviene dal Comando interregionale carabinieri “Culqualber” in Messina, dove, prima ha ricoperto

l’incarico di capo ufficio personale e, successivamente, di capo di stato maggiore del medesimo reparto. Il colonnello Coppolino ha frequentato i corsi regolari dell’Accademia Militare di Modena ed è laureato in giurisprudenza ed in scienze della sicurezza interna ed esterna. Ha frequentato un master di II° livello in scienze forensi all’ateneo di Messina. Dopo la nomina ad ufficiale nel 1991, ha svolto incarichi operativi al comando del Norm della Compagnia di Melito Porto San Salvo (RC), delle Compagnie di Spoleto e Messina-Centro e del Nucleo investigativo del comando provinciale di Reggio Calabria. Dal 2009 al 2014 ha ricoperto l’incarico di comandante della Scuola allievi di Reggio Calabria. E’ Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, è insignito della medaglia Mauriziana, della medaglia d’oro al merito di lungo comando, della croce d’oro per anzianità di servizio nonché della medaglia commemorativa del sisma nelle regioni Umbria e Marche. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti da parte della scala gerarchica per essersi distinto in attività di servizio.