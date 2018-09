Tragedia in autostrada, muoiono due militari dell'Esercito di stanza a Forlì

FORLI'. Due militari dell'Esercito di stanza a Forlì sono morti stamane in un incidente avvenuto sull'A4 in provincia di Venezia. Ferito anche un terzo militare di stanza sempre in Romagna portato all'ospedale di Treviso dall'elicottero del 118 ma che fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente si è verificato verso le 11 all'altezza dell'uscita autostradale Meolo-Roncade. Stando a quanto ricostruito finora, i militari, che prestavano servizio a Forlì da molti anni, erano diretti per lavoro in Friuli quando la loro vettura si è scontrata con un furgone. A perdere la vita sono stati il sergente maggiore Valerio Canzio, 39 anni di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, e il caporal maggiore capo Rocco Rilievi, 41 anni di Modugno, in provincia di Bari. Ferito anche un loro commilitone e il conducente del furgone, un 72enne di Treviso.