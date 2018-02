Il 4 agosto Notte bianca del cibo per Pellegrino Artusi

FORLIMPOPOLI. Il 4 agosto si svolgerà la "notte bianca" del cibo italiano e sarà dedicata a Pellegrino Artusi. Quel giorno nelle piazze italiane e nell’ambito dell’anno del cibo, si potrà raccontare e far vivere una esperienza che valorizzi il cibo italiano come tradizione, continuità e sviluppo nel nome del genius loci. Giordano Conti, presidente di Casa Artusi che da anni porta il nome di Artusi in tutto il mondo, si dichiara soddisfatto: “Nemmeno Artusi lo crederebbe possibile. Oggi a distanza di tanti anni quel prezioso manuale che è la Scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, tradotto ormai in tutte le lingue del mondo, ha ancora molto da dire e da insegnare. Che sia una grande kermesse di orgoglio italiano e di buon cibo, dalla terra alla tavola”.