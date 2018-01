Polizia municipale, oltre 32mila multe nel 2017

FORLI'. Il bilancio della Polizia municipale nel 2017 per quanto riguarda il territorio comunale forlivese parla, tra i vari dati, di oltre 32mila multe e 850 incidenti rilevati. Per questi ultimi cresce leggermente il numero dei feriti ma cala di una unità quello dei decessi, passati da 7 a 6. Entro l'anno sarà attiva anche la nuova sede nell'area ex Mangelli, dove adesso di trova Romagna Acque, che accorperà i tre presidi dei Vigili attualmente operativi in via Punta di Ferro, viale Vittorio Veneto e via Curiel.