Sparito nudo nel nulla, ritrovato al Passo della Calla

SANTA SOFIA. Il giovane presentatosi nudo alla porta di una casa di Galeata nella sera di sabato e scomparso nel nulla è stato ritrovato. Come raccontato ieri dal Corriere, erano passate da poco le 19 quando un ragazzo, risultato poi essere un 20enne della zona, si è presentato alla porta di una donna con i vestiti in mano, completamente nudo. Chiedeva di entrare ma la donna si è spaventata e non ha aperto, lui si è allontanato lasciando i vestiti dietro di sé e sparendo nel nulla. Immediatamente è partita la segnalazione ai carabinieri che, tramite l’unico indizio, lo scontrino di una tabaccheria trovato nelle tasche degli abiti abbandonati sono risaliti all’identità del giovane e sono scattate le ricerche. Il cellulare era stato localizzato come agganciato a San Godenzo, subito dopo il confine con la Toscana e le ricerche, sia da parte dei vigili del fuoco che del Soccorso alpino, oltre ai carabinieri, si sono portate in alto. Alle 8 di ieri mattina la vettura con cui si presumeva si fosse allontanato, una Opel scura, è stata avvistata fuori strada al Passo della Calla, fra gli abeti bianchi di neve e ghiaccio. Lui era all’interno, cosciente, ma svestito, in stato confusionale e di ipotermia. Soccorso è stato trasportato d’urgenza in codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena, le sue condizioni non destano comunque preoccupazioni.