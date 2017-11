Livia Tellus, indagato il sindaco Davide Drei

Il sindaco Davide Drei è indagato per abuso d'ufficio e falso ideologico nell'ambito dell'inchiesta condotta dal sostituto procuratore Laura Brunelli sull'aumento dei compensi a Gianfranco Marzocchi, il presidente di Livia Tellus, la holding che raggruppa le società partecipate dal Comune di Forlì e da tutti quelli dell'Unione. A quest'ultimo, insieme al direttore generale del Comune Vittorio Severi, era già stato consegnato martedì scorso l'avviso di garanzia nell'ambito della stessa indagine per il reato di abuso d'ufficio. A dare notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati lo stesso primo cittadino in una conferenza stampa convocata alle 17 di oggi pomeriggio in Municipio.