Neve sui monti, mandria "sotto scorta"

FORLi. L'inverno si abbatte sul Forlivese con freddo e copiose nevicate sulle colline. Una mandria di mucche in difficoltà nell'alta Val Montone è stata "scortata" dalla Polizia stradale per attraversate la Statale 67. Chiuso per ore il casello forlivese dell'A14 sulla corsia nord, dove stavano operando gli spalaneve e mezzi spargisale. Temperature in picchiata, fin dalla mattina infatti il termometro ha raggiunto lo zero. In città interventi dei Vigili del fuoco per alcuni rami crollati per il forte vento.