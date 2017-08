Sbanda e finisce contro le auto in sosta

Grave incidente oggi alle 14 in via Decio Raggi, a Bussecchio. Una Opel Meriva con a bordo una famiglia composta da padre, madre e due figli, è uscita di strada finendo contro alcune auto in sosta. La donna, una 71enne, è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale. Ferite lievi per gli altri occupanti. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi di legge.