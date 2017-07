Sfregia la moglie e fugge coi figli

FORLI'. Un uomo kosovaro di 43 anni è in fuga in auto da questa mattina con i due figli minori dopo aver sfregiato la moglie con dell'acido gettato sul volto. Il fatto è avvenuto a Forlì, in viale Salinatore, per cause ancora al vaglio dei Carabinieri. Il marito avrebbe prima lanciato l'acido sul volto della donna, l'avrebbe colpita più volte con calci e pugni e infine ferita al volto con un coltello da cucina. Poi è fuggito. La donna è ricoverata in ospedale con gravi ferite, anche se non è in pericolo di vita. Prosegue la caccia all'uomo dei militari.