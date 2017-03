È morto Gaio Camporesi

E' morto ieri sera, all'età di 94 anni, Gaio Camporesi, personaggio notissimo a Forlì, fondatore di vari sodalizi sportivi e culturali cittadini - Panathlon e Circolo Tennis Villa Carpena, per citarne solo alcuni - dentista fino a 65 anni, 32 dei quali trascorsi nello studio di piazza Garibaldi a Forlimpopoli per poi trasferirsi in corso Diaz a Forlì, e poi instancabile promotore di incontri e momenti culturali con personalità locali e italiane.