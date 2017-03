Provincia senza soldi, esposto del presidente Drei

Il presidente della Provincia Davide Drei ha presentato un esposto cautelativo a Procura, Prefettura, sezione regionale della Corte di Conti per denunciare la drammatica situazione finanziaria in cui versa l'ente che rappresenta. I tagli alle risorse, sottolinea sconsolato Drei, impediscono di assicurare ai cittadini servizi essenziali come quelli inerenti strade e scuole. In questo modo anche quella di Forlì-Cesena raccoglie l'invito del presidente nazionale dell'Unione delle Province d'Italia, Achille Variati, in vista di una mobilitazione nazionale.