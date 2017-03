Spaccata al negozio col furgone rubato

FORLI'. Ennesimo colpo ai danni del negozio di abbigliamento sportivo e per il fitness “Macron”, in viale Bologna, 340. L’altra notte i malviventi, dopo aver rubato un furgone, lo hanno usato a mo' di ariete per sfondare la porta d’ingresso. Sfruttando i pochi minuti a disposizione dopo aver fatto scattare la sirena dell’allarme hanno razziato alcuni giubbotti esposti in vetrina e pochi altri capi di abbigliamento sul retro. Bottino esiguo ma danni importanti. Sul posto la Volante del 113. L'esercizio era finito nel mirino dei malviventi con un tentato furto di un camion carico di merci nel dicembre scorso.