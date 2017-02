Arrestata per una rapina di due anni fa

FORLI'. Picchiò la donna che rapinò in casa propria, in centro a Forlì, nel 2015. La polizia di Forlì ha rintracciato e arrestato l’autrice della rapina alla stazione di Genova dove personale della Polfer sottoponeva a controllo una ragazza di nazionalità croata che dagli accertamenti risultava essere proprio la ricercata. La donna, che dovrà espiare la pena di anni 3 e un mese di reclusione, a maggio 2015 era entrata in una casa di Forlì per rubare dei gioielli; la padrona la trovò e lei per tutta risposta la colpì scaraventandola a terra e fuggendo via con gli ori rubati. La polizia riuscì d acciuffarla ma, oltre a dimostrare di avere un'età diversa da quella reale finse anche uno stato di gravidanza avanzata. Fu rimessa in liberà, ma per quel fatto fu poi condannata alla pena che ora dovrà espiare.