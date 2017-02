Gli studenti raccontano la città

FORLI'. Gli studenti raccontano l’Università, e anche la città. Mentre studiano per laurearsi in “Mass media e politica” produrranno anche i contenuti della nuova web tv universitaria. L’idea era nata l’anno scorso come laboratorio didattico e di ricerca nell’ambito del corso di laurea magistrale in Mass media e politica della Scuola di Scienze politiche di Forlì. Ora il progetto si allargherà. La web tv continuerà a produrre nei laboratori forlivesi i contenuti della tv che diventerà dell’Università in senso più ampio. «Da un lato l’entusiasmo degli studenti, dall’altro il sostegno del Rettore e la disponibilità della Serinar a sostenere a livello gestionale l’iniziativa rendono ora più stabile questo – spiega Maria Laura Lanzillo, docente del corso di laurea e ideatrice della web tv – hanno fatto sì che il progetto potesse diventare più stabile, visti anche il favore del Rettore Francesco Ubertini e la disponibilità di Serinar a sostenere l’iniziativa e a curarne la gestione, facendolo diventare un progetto di espressione per tutto il Campus e, in prospettiva, anche delle altre sedi Unibo in Romagna». Per definire la linea editoriale, i palinsesti e i contenuti, è stato costituito un comitato di indirizzo, composto da Felix San Vicente (coordinatore del Campus), Paola Salomoni (prorettrice per l’innovazione tecnologica), Fabrizio Abbondanza (Serinar), Maria Laura Lanzillo (delegata del Rettore al progetto), Filippo Tronconi (coordinatore del corso di laurea), Matteo Lolletti (docente), Monica Lacoppola (ufficio stampa Unibo), e anche due “esterni”: Mario Proli addetto stampa del Comune di Forlì e Paolo Rambelli che ricopre lo stesso ruolo per la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. «I contenuti vengono realizzati nel laboratorio di produzione audiovisiva interno al Campus di Forlì – spiega ancora Maria Laura Lanzillo –, dotata di tutte le attrezzature di ripresa e di una stazione di montaggio dove gli studenti imparano a lavorare. Il sito www.mmpwebtv.eu è già attivo dal 2016 con alcune sezioni che per ora hanno raccontato essenzialmente la vita del Campus di Forlì. L’obbiettivo è aprirsi progressivamente alla città, far raccontare Forlì agli stessi studenti del corso , ma anche arrivare alla produzione di vere e proprio trasmissioni. La presenza, poi, nel comitato di Mario Proli e Paolo Rambelli, esperti in comunicazione in organismi chiave della comunità locale, quali il Comune e la Fondazione Carisp, servirà proprio a questo». «Nei nostri sogni – conclude Maria Laura Lanzillo – c’è il desiderio che questo progetto possa diventare una start up e sostenersi con le proprie gambe: fin da subito, invece, sarà un’interessante palestra formativa per diversi giovani neolaureati, che, tramite tirocini formativi, potranno maturare una professionalità utile da spendere nel mondo del lavoro».