La corteggia via Facebook e le "spilla" 36mila euro

MODIGLIANA. La corteggia via Facebook, ma oltre ai complimenti inventa anche una storia strappalacrime sulla sua vita, fatta di vedovanza e di apprensione per una figlia gravemente malata. Fino a convincere l'interlocutrice, che ha mantenuto per mesi questo cartegggio virtuale con lo sconosciuto, mai incontrato di persona, a spedirgli ingenti somme di denaro per aiutarlo. La donna, una 54enne di Modigliana, attraverso alcuni bonifici ha trasferito all'uomo ben 36mila euro, ma a lui non bastavano ancora e si era fatto talmente insistente che la donna ha deciso finalmente di sporgere denuncia. E' stato così che i carabinieri di Modigliana, al termine di una meticolosa indagine, hanno denunciato un uomo di 54 anni, originario e residente della provincia di Catania, disoccupato, divorziato, censurato, per truffa a mezzo telematico.