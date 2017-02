Maxi sequestro di capi contraffatti

FORLI'. La Guardia di Finanza di Forlì ha sequestrato in un capannone della periferia cittadina 298mila capi con marchio contraffatto della griffe John Richmond. Il maxi sequestro avrebbe un valore di circa 20 milioni di euro. Denunciato il titolare della ditta che commercializzava vestiti, borse, scarpe, cinture, accessori oltre a clichè per la riproduzione del marchio. L’abbigliamento era destinato alla vendita non solo in un negozio del centro storico di Forlì, ma anche in esercizi di tutta Italia.