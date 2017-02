Bruciore agli occhi e nausea Nove operai in ospedale

BERTINORO. Allarme questa mattina intorno alle 6.30 in una ditta per la lavorazione delle carni per la “Amadori” a Capocolle di Bertinoro. Pare che una perdita di olio motore finito su parti incandescenti di un macchinario abbia provocato cattivo odore e lievi malori per alcuni operai che hanno accusato bruciore agli occhi e nausea. Nove di loro sono stati portati negli ospedali di Forlì e Cesena per accertamenti, nessuno ha presentato ulteriori problemi. La produzione per oggi è stata interrotta. Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri.