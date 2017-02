Incendio devasta magazzino

Un incendio di vaste proporzioni ha distrutto questa mattina intorno alle 8.30 un capannone della ditta “Poltrone benessere”, specializzata nella lavorazione di divani e gommapiuma, in via Bernale. Le fiamme sono state notate a distanza. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei Vigili del Fuoco per impedire il propagarsi delle fiamme che hanno distrutto un capannone con materiale e alcuni attrezzi. I danni sono molto ingenti. I lavori sono ancora in corso anche per capire le cause dell’incendio.