Saviano incontra gli studenti

FORLÌ. Roberto Saviano verrà in città e incontrerà gli studenti di tutti gli istituti forlivesi. Non lo farà il 15 marzo, quando era prevista la sua presenza al Liceo classico “Morgagni” per parlare del suo ultimo libro “La paranza dei bambini”, evento annullato da lui stesso dopo le polemiche seguite alla circolare con cui l'istituto invitava tutti gli studenti che avessero partecipato ad acquistare il volume, comunque arriverà, e sarà in primavera.

A invitarlo è stato il sindaco di Forlì Davide Drei che si è detto «colpito dall'amarezza di tanti studenti». Perciò ha scritto allo staff dello scrittore ricevendo l'ok per la sua presenza a Forlì in un nuovo evento promosso questa volta dal Comune.