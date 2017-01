Verde pubblico, Drei in Procura

FORLÌ. Nel corso della seduta del consiglio comunale di oggi pomeriggio il sindaco di Forlì Davide Drei ha fatto sapere che: “Nella giornata di ieri sono stato chiamato dalla Procura delle Repubblica di Forlì, nell'ambito dell'indagine sul Verde Pubblico, in veste di sindaco e di persona informata dei fatti, rispondendo a tutte le domande che mi sono state rivolte”. Il sindaco ha inoltre informato i consiglieri di aver incontrato anche il Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Forlì, Sergio Sottani: «Il colloquio avvenuto con il sostituto procuratore Laura Brunelli, si è svolto in un clima cordiale e collaborativo. Informato del vincolo di riservatezza, data l'indagine giudiziaria in corso, sono naturalmente tenuto all'obbligo del segreto».