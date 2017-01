Incendio al deposito della farmacia

FORLI'. Potrebbero ammontare anche ad oltre mezzo milione di euro i danni provocati dall’incendio sviluppatosi questa mattina, forse per un corto circuito, nel locale adibito a deposito di medicinali della Farmacia comunale “Ca’ Rossa” in via Campo degli Svizzeri. A dare l’allarme la proprietaria dell’edificio che vive nell’appartamento soprastante la cui camera da letto è stata dichiarata inagibile dai Vigili del Fuoco. Per loro un intervento non facile durato oltre due ore. Sul posto una Volante del 113, ma si esclude l’ipotesi di dolo.