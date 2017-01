Arrestata una famiglia di ladri

FORLI'. Una intera famiglia, composta da padre, madre e figlio 22enne, arrestata dai Carabinieri del Nucleo investigativo di Forlì con le accuse di furto aggravato, rapina impropria e utilizzo indebito di carte bancomat asportate. I tre erano specializzati in furti in auto e abitazioni: negli ultimi tre mesi avevano colpito in serie a Forlì, Imola, Faenza, Lugo, Faenza, Ravenna, nel Ferrarese e nel Piacentino. Si trovano in carcere e nel frattempo la loro casa è stata confiscata per una sentenza del Tribunale di Bologna, diventata definitiva in Cassazione, per una serie di mancati pagamenti di imposte.