Cassa di risparmio di Ravenna, aumento gratuito di capitale

RAVENNA. Sono oltre 24 mila gli azionisti della Cassa di Risparmio Spa che vedranno raddoppiare il valore nominale delle proprie azioni. La decisione arriva dal Consiglio di amministrazione dell’istituto ravennate che lancerà la proposta nella prossima assemblea straordinaria. «Alla luce dell’attuale andamento del mercato finanziario – si legge in una nota della Cassa – e in considerazione degli ingenti accantonamenti effettuati nel tempo, ha deliberato di proporre ai soci un aumento gratuito del capitale sociale da 174milioni e 660mila euro a 343 milioni e 498mila euro da realizzare attraverso un aumento gratuito del valore nominale delle azioni da 6 a 11,80 euro mediante utilizzo integrale della riserva statutaria e parziale utilizzo di riserve generate anche in sede di adozione dei principi contabili internazionali Ias». Il 13 gennaio 2017 la Banca d’Italia ha rilasciato il nulla osta all’operazione accertando che questa non contrasta con «il principio della sana e prudente gestione». L’istituto ravennate, uno dei pochi ad avere ancora testa e risorse in Romagna, vanta un largo azionariato popolare composto da piccoli e grandi azionisti cittadini, romagnoli ed emiliano romagnoli. «L’iniziativa – prosegue la nota della Cassa – finalizzata a riequilibrare il rapporto tra capitale sociale e riserve nonché a rafforzare il legame con gli azionisti, determinerà un aumento della componente più stabile del capitale primario, ossia il capitale sociale, assicurando in tal modo in via permanente mezzi adeguati a supporto dell’attività aziendale, in particolare del credito all’economia reale. Si precisa che l’operazione prospettata non determina alcun effetto sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della banca, non comportando un incremento del patrimonio, ma una variazione delle poste in bilancio».