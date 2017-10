C'è aria di Natale per Laura Pausini

Laura c’è e regala ancora sorprese sotto l’albero. In occasione del Natale, Pausini stupisce i suoi fan con l’uscita di “Laura Xmas deluxe” (Atlantic-Warner Music) registrato con la Patrick Williams Orchestra. A un anno dalla pubblicazione del primo disco natalizio, la cantante di Solarolo ha annunciato per il 17 novembre l’uscita di una versione speciale contenente alcuni brani in lingua spagnola inediti per il mercato italiano e contenuti video mai pubblicati. Nel cofanetto c’è anche un dvd, nelle due lingue, del "Xmas show" registrato lo scorso anno al teatro Comunale "Ebe Stignani" di Imola, in compagnia del suo fanclub. “Laura Xmas deluxe” raccoglie alcune delle canzoni più belle del Natale reinterpretate dall’artista in chiave swing. Tra le proposte in lingua spagnola anche “Blanca Navidad”, “Santa Claus llego a la ciudad”, “Va a nevar” e “Noche de paz”. Nella tracklist, inoltre, sono presenti anche i diciassette brani dello scorso anno, da “Have yourself a merry little Christmas” a “White Christmas”, da “Happy Xmas” (War is over) fino ad “Astro del ciel”. Non solo: nel confanetto c’è spazio anche per alcuni videoclip realizzati dalla cantante per promuovere lo scorso anno il suo primo album natalizio.