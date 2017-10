A Rimini il debutto di Gianna Nannini

RIMINI. Sarà l’Rds Stadium di Rimini a ospitare il prossimo 30 novembre l’anteprima del tour indoor di Gianna Nannini, prodotto e organizzato da F&P Group, in collaborazione con David Zard e Saludo Italia. Intanto a grande richiesta la data di Firenze raddoppia con un nuovo appuntamento il 7 dicembre. Biglietti su Ticketone. In rotazione in questi giorni Fenomenale, nuovo singolo di Gianna che ha debuttato al vertice delle classifiche radiofoniche. Il brano anticipa l’atteso nuovo album Amore gigante con 15 tracce inedite che sarà presentato il 24 ottobre.