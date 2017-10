Mtv, dal 6 ottobre il reality girato a Rimini

Da venerdì 6 ottobre alle 22.50 su Mtv (canale 133 di Sky) va in onda la terza stagione di "Mtv Super shore", per la prima volta realizzata in Italia. La coproduzione internazionale ha prodotto a Rimini la terza edizione del reality, con il cast arrivato da varie parti del mondo. La "base", per tutto il mese di luglio, era in una villa situata sulle colline riminesi. Lo show viene trasmesso su tutti i canali di Mtv in 26 Paesi dell’America Latina, incluso Messico e Brasile, e in 6 Paesi europei tra cui Spagna, Francia e chiaramente Italia. Il reality show mostra un gruppo di giovani alle prese con il divertimento estivo ma non solo. A Rimini i protagonisti dello show, oltre a divertirsi, hanno dovuto lavorare e fare attività locali per entrare in stretto contatto con la realtà che li ha ospitati e vivere un intero mese davvero all’italiana. Il programma è uno spin off internazionale del più famoso "Jersey shore", divenuto ben presto simbolo del trash. Nel cast Adela, Ferre e Isaac dalla Spagna, Danik e Víctor dal cast di "Acapulco shore", la francese Eva, il brasiliano Igor e i messicani Potro e Karime. Insieme i ragazzi hanno goduto a pieno di tutto ciò che l’estate di Rimini ha da offrire. Con loro la star del web Elettra Lamborghini, erede della famosa casa automobilistica bolognese.