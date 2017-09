RIMINI. Biagio Antonacci è arrivo sul palco dell'Rds Stadium di Rimini il 16 dicembre e dell'Adriatic Arena di Pesaro il 23 gennaio e da oggi è in rotazione e disponibile su tutte le piattaforme digitali il suo nuovo singolo "In mezzo al mondo", brano che anticipa il nuovo album di inediti "Dediche e manie" (in pre-order da oggi e disponibile dal 10 novembre) su etichetta Iris distribuito da Sony, a più di tre anni di distanza dal successo del multiplatino "L'amore comporta".

Il brano, scritto da Biagio e arrangiato e prodotto insieme a Fabrizio Ferraguzzo, è caratterizzato da atmosfere anni 80/90 e tiene fede al lato cantautorale tipico dell’artista milanese.

"Se coraggio portasse il tuo nome lo pronuncerei" è la frase che rappresenta nel miglior modo il tema della canzone, che spiega come ogni giorno possiamo innamorarci della vita nonostante non siamo in grado di sapere cosa ci aspetta.

Firmato da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo per YouNuts!, il video è ambientato in una videoteca degli anni 90: protagonista del videoclip è il commesso del negozio che trascorre le ordinarie giornate di lavoro a immaginarsi di essere il protagonista dei film che vengono affittati dalle clienti. Spettatore dei suoi sogni e delle sue illusioni è lo stesso Biagio che interpreta con un cameo l’inserviente della videoteca.

Continuano nel frattempo le vendite del nuovo tour: a poche settimane dall’annuncio sono state raddoppiate le date di Acireale e Padova e triplicata quella di Bari. Il nuovo viaggio live di Biagio Antonacci debutterà il 15 dicembre dal Nelson Mandela Forum di Firenze e vedrà il cantautore esibirsi sui palcoscenici dei palazzetti più importanti d’Italia.