Arriva Jovanotti a Rimini

RIMINI. Parte da Milano il 12 febbraio con dieci appuntamenti Lorenzo live 2018, il nuovo tour di Jovanotti. Uno spettacolo unico al quale ha già iniziato a lavorare e che ancora una volta sorprenderà il pubblico. Il tour seguirà l’uscita del disco prodotto da Rick Rubin (per la prima volta al lavoro con un artista italiano), e che sarà disponibile dal 1° dicembre prossimo per Universal Music. Dopo il successo di Lorenzo negli stadi 2015 e del successivo Lorenzo nei palasport, Jovanotti tornerà da febbraio a giugno 2018, con svariate decine di appuntamenti nei palazzi dello sport e suonerà con la sua band nelle città «fino a prendere la residenza», come lui stesso ha recentemente dichiarato. Il tour dall’impianto del tutto innovativo e la cura e l’attenzione che Lorenzo e Trident, produttore degli spettacoli di Jovanotti fin dagli anni 90, destinano a ogni spettacolo, garantiscono uno show nuovo e del tutto speciale.

«Per l’anno prossimo il mio desiderio è quello di suonare nelle città e di starci il più possibile. Quello che vorrei è suonare per giorni, con uno spettacolo di pura goduria e di condivisione totale con chi vorrà venirci a sentire! Stiamo lavorando per fare una cosa che vi e ci faccia impazzire!».

Dieci le città toccate in Italia a cui si aggiungono alcune tappe in Europa: a Stuttgart (16 giugno), Wien (19 giugno), Zurich (21 giugno), Bruxelles (23 giugno), Lugano (30 giugno).

Dieci sono le repliche già presentate a Milano dal 12 febbraio al Mediolanum Forum, otto a Firenze dal 10 marzo al Nelson Mandela Forum, quattro a Torino dal 3 aprile al Pala Alpitour, otto a Roma dal 19 aprile al Palalottomatica di Roma, 6 appuntamenti a Verona dal 15 maggio.

Il 3 e 4 marzo sarà all’Rds Stadium di Rimini. Il 13 e 14 aprile all’Unipol Arena di Bologna. Da oggi Intesa Sanpaolo attiverà una prevendita esclusiva per tutti i possessori di carte di credito emesse su circuito MasterCard, mentre la prevendita ufficiale sarà aperta alle ore 11 del 29 settembre. Per informazioni tel. 02 760851 www.tridentmusic.it.