Ingresso ridotto per i residenti in regione

RAVENNA. A Mirabilandia tanto divertimento nell’ultimo weekend di agosto a soli 9,90 euro al giorno per tutti i residenti della regione Emilia-Romagna, con possibilità di acquistare il biglietto per il giorno dopo a 5 euro. Sabato 26 grande festa per il compleanno dello “Stunt show” che da 20 anni lascia con il fiato sospeso i visitatori. Presentarsi muniti di documento.