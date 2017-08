Pausini in fiera a Rimini il 16 settembre

RIMINI. La data è il 16 settembre, e per i fan di Laura Pausini è immancabile. La cantante ravennate (di Solarolo) terrà infatti il suo annuale evento riservato ai soci del suo fan club, alla Fiera di Rimini. Lo ha reso noto lei stessa oggi sulla sua pagina Facebook al termine di un lungo e misterioso countdown durato settimane. Durante la festa, Laura come sempre eseguirà alcune sue canzoni live e scambierà curiosità e informazioni con i suoi numerosi fan. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni sul tema e sulle curiosità che ci saranno durante questa speciale giornata per i “pausiniani”. Laura, sempre molto attiva sui suoi social, non tarderà sicuramente molto nell’annunciare ulteriori informazioni. Intanto, per chi volesse iscriversi al fan club l’indirizzo è: www.laura4u.com. Costa dai 20 ai 60 euro all’anno e dà diritto a diverse esclusive e gadget.