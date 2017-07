Rinviato a stasera concerto dei Cigarettes After Sex

Causo il maltempo, il concerto degli americani Cigarettes After Sex previsto ieri sera, martedì 25 luglio, a Villa Torlonia di San Mauro Pascoli è stato rimandato a questa sera, mercoledì 26 luglio. Sono confermati gli stessi orari e i biglietti già acquistati saranno ovviamente validi.



"Affection" e "Keep on loving you" - gli ultimi due singoli pubblicati dai Cigarettes After Sex - escono lo scorso anno, ma è nel 2012 che la band con base a Brooklyn, si fa conoscere al pubblico grazie all’Ep "I". Da quest’ultimo è stato estratto il singolo "Nothing’s gonna hurt you baby" che, grazie al passaparola dei fan, ha raggiunto, ad oggi, oltre 45 milioni di visualizzazioni. Le principali influenze della band sono i Cocteau Twins, i Red House Painters, i Joy Division, ma i pezzi dei primi anni ’60 come "I love you love me" dei Paris Sisters.



Tratto distintivo del dream pop dei Cigarettes After Sex è la voce androgina e sofisticata del cantante, Greg Gonzalez. Canzoni dolci e testi semplici che arrivano dirette al cuore degli ascoltatori. I Cigarettes After Sex sono: Greg Gonzalez, Phillip Tubbs, Randy Miller e Jake Tomsky.



Ad aprire il concerto sarà il gruppo statunitense Celebration, composto da Katrina Ford, Sean Antanaitis e David Bergander.



retropoplive@gmail.com | Info line: 339 2140806

www.acieloaperto.it