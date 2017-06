Al via oggi le riprese per il terzo film "Made in Italy"

Ligabue torna in regia. Iniziano oggi le riprese del suo "Made in Italy". Prodotto da Domenico Procacci per Fandango e distribuito da Medusa Film, il film vede il ritorno di Stefano Accorsi nei panni del protagonista, dopo la sua magistrale interpretazione nel film “Radiofreccia”, questa volta in compagnia di Kasia Smutniak e altri attori come Fausto Maria Sciarappa, Walter Leonardi, Filippo Dini e Tobia De Angelis. Le riprese avranno una durata di sette settimane e si svolgeranno tra Correggio, Reggio Emilia, Novellara, Roma e Francoforte.

Il 4 settembre, poi, il tour interrotto per motivi di salute ripartirà da Rimini. “Made in Italy" è anche il titolo dell’ultimo album di Luciano Ligabue, oltre che del suo terzo film (dopo “Radiofreccia” e “Da zero a dieci” girato da Rimini e Riccione).

Una dichiarazione d’amore frustrato verso il Paese raccontata attraverso lo sguardo di Riko, un uomo onesto che vive di un lavoro che non ha scelto nella casa di famiglia che riesce a mantenere a stento, ma può contare su un gruppo di amici veri e su una moglie che, tra alti e bassi, ama da sempre. Suo figlio è il primo della famiglia ad andare all’università. È però anche un uomo molto arrabbiato con il suo tempo, che sembra scandito solo da colpi di coda e false partenze. Quando perde le poche certezze con cui era riuscito a tirare avanti, la bolla in cui vive si rompe e Riko capisce che deve prendere in mano il suo presente e ricominciare, in un modo o nell’altro. E non darla vinta al tempo che corre.

Il tour vedrà Ligabue protagonista nei palasport di tutta Italia per presentare alcuni brani dell’ultimo album, oltre ai suoi grandi successi. La data 4 settembre al 105 Stadium di Rimini recupera il concerto saltato del 10 aprile. Il 18 ottobre sarà all'Adriatic Arena di Pesaro (recupero del concerto del 20 marzo), il 27 e 28 ottobre all'Unipol Arena di Bologna (recupero del concerto del 7 e 8 aprile). Il tour è prodotto e organizzato da Riservarossa e F&P Group. Anche per questo tour gli organizzatori confermano la totale distanza dal "secondary ticketing market", contro cui da sempre sono schierati in prima linea. F&P Group pubblica e aggiorna costantemente (su www.fepgroup.it) la black list dei siti non autorizzati alla vendita informando il pubblico di non acquistare i biglietti sui quei siti.

Insieme a Ligabue, in questo disco e durante i live, suonano Luciano Luisi (tastiere, cori), Max Cottafavi (chitarre), Federico Poggipollini (chitarre elettriche, cori), Davide Pezzin (basso), Michael Urbano (batteria, percussioni), Massimo Greco (tromba e flicorno), Emiliano Vernizzi (sax tenore) e Corrado Terzi (sax baritono).