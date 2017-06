MILANO. Saranno i Litfiba gli headliner della “Notte rosa 2017”. La band di Piero Pelù e Ghigo Renzulli suonerà in piazzale Fellini a Rimini la sera del 7 luglio, davanti al Grand Hotel. Ma ovviamente sarà solo uno dei tanti concerti e spettacoli che tingeranno di rosa 130 chilometri della riviera romagnola e marchigiana nel secondo weekend di luglio, per festeggiare quello che è ormai universalmente conosciuto e venduto come “il Capodanno dell’estate”.



La 12ª edizione



La 12ª edizione è stata presentata ieri a Milano, sulla scorta del claim del 2017: «Togheter – Insieme”. Nel 2016 sono stati oltre 2,5 milioni gli ospiti che hanno preso parte a questa grande festa, da Comacchio a Pesaro.

A partire dal tramonto di venerdì 7 luglio e per tutto il weekend, tutti i luoghi simbolo (dai Trepponti di Comacchio alla Rocca di Gradara, passando per il Grand Hotel e il Ponte di Tiberio a Rimini, il grattacielo di Cesenatico e i Magazzini del Sale di Cervia) si illumineranno di rosa. E quest’anno saranno rosa anche le piattaforme al largo delle spiagge ravennati.

Non mancherà, come tradizione, l’appuntamento della “Notte rosa dei bambini” a Bellaria-Igea Marina nell’Isola dei platani il 7 luglio dalle 21. Non solo, per la prima volta la “Notte rosa” collabora con il Festival di Santarcangelo, giunto alla 47ª edizione, che dal 7 al 9 luglio proporrà lo spettacolo “R.osa” ispirato alle immagini di Botero e al mondo anni Ottanta di Jane Fonda.

Ad arricchire il cartellone anche uno spettacolo di Ravenna festival allestito venerdì 7 e sabato 8 nella cornice dell’antico porto di Classe: “Il ciclope”, unico dramma satiresco di Euripide giunto per intero fino a noi, con la produzione del Teatro dei Due Mari.

E a mezzanotte, dopo i concerti e gli spettacoli, tutti in spiaggia per assistere ai fuochi d’artificio che da 12 anni rendono magica e indimenticabile la “Notte rosa”. La festa proseguirà poi per tutto il fine settimana.



Venerdì 7 luglio



In viale Messico a Lido delle Nazioni, alle 21.30, animazione con i dj di Radio 105 e dalle 22 live di Samuele Bersani con il suo tour 2017 “La fortuna che abbiamo”.

A Cervia, in piazza Garibaldi, diretta Rai Radio2 con la comicità di Lillo & Greg assieme ad Alex Braga, preceduti, alle 21.30, dal concerto della tedesca Sg Big Band Aalen.

Sul palco di piazza Andrea Costa, a Cesenatico, saliranno i big della musica italiana, da Nina Zilli a Francesco Renga, da Ermal Meta ad Alessio Bernabei, Michele Bravi e Lele, per il concerto di Radio Bruno Estate.

A Gatteo Mare, ai giardini Don Guanella, dalle 21.30 la disco music dei Joe Dibrutto, mentre al parco Campana di San Mauro Mare, Frances Alina Ascione con i suoi Love Hackers.

Al parco Fellini di Rimini l’energia di Pierò Pelù e i Litfiba, che interpreteranno brani del loro ultimo album “Eutòpia”.

In piazzale Roma a Riccione, le celebri voci di Radio Deejay avranno per ospiti i protagonisti delle hit dell’estate 2017 come Thegiornalisti.

In piazza della Repubblica a Misano alle 21.30 c’è Silvia Mezzanotte, mentre dopo i fuochi d’artificio in spiaggia, appuntamento al parco Mare Nord con le sonorità anni Cinquanta degli Heartbreak Hotel.

Atmosfere brasiliane a Cattolica, con lo spettacolo itinerante “Ipanema show do Brasil” che alle 21.30 prenderà il via dal porto e dal municipio verso piazza Primo Maggio; e qui alle 22.30 lo ska della band Rumba de Bodas.

È un omaggio a Pino Daniele quello che Teresa De Sio regalerà al pubblico di Piazza del Popolo a Pesaro (ore 22), interpretando i brani del celebre artista napoletano.



Sabato 8 luglio



Primo emozionante appuntamento della giornata sulla spiaggia di Riminiterme, alle 5, con il concerto all’alba di Flavio Boltro e Danilo Rea e il loro progetto “Opera”, in cui il repertorio classico si fonde con quello jazz. Ci si sposta a piazzale Boscovich, dalle 23, per il dj set di Daddy G, tra i fondatori dei Massive Attack.

Gli altri appuntamenti

Per gli altri appuntamenti, da nord a sud, in viale Messico a Lido delle Nazioni si replica con i deejay di Radio 105, seguiti dalle coinvolgenti note rock’n’roll di Matthew Lee. A Marina di Ravenna, in piazza Dora Markus, concerto di Paola Turci con le canzoni del suo tour estivo “Il secondo cuore”, interpretate assieme ai successi che hanno reso celebre la cantautrice romana. A intrattenere il pubblico di piazza Garibaldi, a Cervia, l’affascinante riminese Andrea Delogu, recente commentatrice dell’Eurovision song contest, assieme alla dj Ema Stokholma e alla Social Band in diretta su Rai Radio2, preceduti, alle 21.30, dal concerto di Miami & The Groover.

Ai giardini Don Guanella di Gatteo Mare gli indimenticabili successi dei Ricchi e Poveri, mentre in piazzale Capitaneria di Porto, sul portocanale di Bellaria Igea Marina, concerto dei The Kolors (ore 22.30) con la partecipazione di Gucci Mane, superstar del rap made in Usa, e i Daddy’s Groove, duo di producer di fama internazionale. A Riccione si replica, in piazzale Roma, con “La Notte rosa con Radio Deejay”, mentre a Misano Adriatico, sul lungomare, il “Carnevale d’estate” con i suoi carri allegorici. In piazza Mercato a Cattolica i Grammar School. A Pesaro, in Piazzale della Libertà, la Rossini Pop Orchestra renderà omaggio a Mina.

Info: www.lanotterosa.it

Concerti, cinema, danza

e sfida tra disc jockey prima e dopo la lunga notte



Ad anticipare l’atmosfera della “Notte rosa” ci pensano i tanti eventi accolti in riviera. Alla Corte degli Agostiniani di Rimini, lunedì 3 luglio (ore 21.15), appuntamento con “Questi posti davanti al mare: Rimini chiama Genova”, concerto tributo, nell’ambito della rassegna Percuotere la mente, dei più noti artisti riminesi – da Daniele Maggioli ai Lanlord al veneziano-riminese Dany Greggio – ai più celebri cantautori della scuola genovese. A Riccione, invece, al Palazzo dei Congressi e nell’arena allestita a piazzale Ceccarini, da martedì 4 a venerdì 7 luglio sarà protagonista il grande schermo con “Cinè 2017. Giornate estive di cinema”, la convention delle major cinematografiche che oltre a una rassegna cinematografica prevede, il 4 luglio, la consegna, da parte di Piera Detassis dei premi Cinéciak d’oro alle migliori commedie italiane dell’anno e ai loro interpreti.



Inoltre, da giovedì 6 luglio, per cinque serate, sul lungomare Tintori di Rimini (dal bagno 20 al bagno 28), il villaggio “Kennedy cake” proporrà eventi vari, dai Campionati italiani di bartender (6 luglio) alla serata Tunga con animazione, musica, mangiafuoco, danza e giocoleria (7 luglio), passando per la sfida tra disc jockey della Dj parade (sabato 8 luglio), il tuffo nel clima allegro e spensierato delle band anni Cinquanta di domenica 9 luglio, per finire con il “dopo fiera” di Rimini sport dance (11 luglio), il grande festival della danza sportiva al mondo che quest’anno ospita i campionati mondiali di danze standard e latine, oltre agli Europei di hip hop e break dance e ai Mondiali di rock’n’roll e di boogie woogie.