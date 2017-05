Morgan, Roy Paci, Bennato... è la Notte del liscio

Morgan, Roy Paci con i suoi Aretuska, Eugenio Bennato, i Khorakhanè, la Compagnia di Canto Popolare, il cantante e dj tedesco Shantel, Pupo: saranno loro gli ospiti della Notte del liscio 2017.

Il cantautore co-fondatore dei Bluevertigo, eclettico giudice dei talent show musicali, il trombettista catanese con il suo gruppo ska/jazz, il cantautore nome di riferimento della musica napoletana, e ancora la formazione romagnola indie pop, la storica compagnia musicale partenopea, il musicista di Francoforte conosciuto per i suoi lavori con la sua orchestra gitana e la note voce del pop italiano saliranno, tra il 9 e l’11 giugno prossimi, sui palchi del grande evento corale con cui la Romagna celebra la sua identità, per reinterpretare il liscio in chiave contemporanea con il loro stile inconfondibile.

Assieme a loro, le star incontrastate di questo genere musicale amato e ballato in tutta Italia, da Mirko Casadei con il Casadei Social Club (nuova formazione di oltre 20 elementi che mette insieme giovani musicisti virtuosi con personaggi storici del liscio) e il re del liscio Raoul Casadei, a Moreno Il Biondo con la sua storica formazione e Mirco Mariani & Extraliscio, formazione futuristica che rivisita in chiave contemporanea il folk romagnolo trasformandolo in “punk da balera”.

Dopo la calorosa accoglienza di pubblico della prima edizione, con oltre 30.000 spettatori che hanno applaudito le grandi orchestre della tradizione e i giovani artisti contemporanei e hanno ballato nelle piazze di tutta la Romagna, torna, dalla riviera all’entroterra, la grande festa che vedrà protagoniste anche numerose tra le cento scuole di ballo liscio oggi attive in Romagna. Un intero weekend per rendere omaggio a uno dei tratti più identificativi e autentici della Romagna, il liscio, attraverso un evento di sistema che vede lavorare insieme Regione, Comuni della Romagna e associazioni di categoria, con la direzione artistica di Giordano Sangiorgi e Marco Barbieri. Un tributo che rende omaggio a una storica tradizione non in chiave nostalgica, ma accogliendo le innovazioni e contaminazioni musicali degli artisti pop di ieri e di oggi.

Oltre alle piazze, quest’anno l’evento coinvolgerà anche le spiagge, che nel fine settimana del 9-11 giugno si trasformeranno in balere vista mare a suon di valzer, polka e mazurka.

Per entrare nel vivo della manifestazione, il primo appuntamento da memorizzare è quello di venerdì 9 giugno alle 21 in centro storico a Ravenna. Riccarda e Raoul Casadei, (rispettivamente figlia e nipote di Secondo Casadei, incontrastato maestro del liscio ed autore di Romagna Mia) daranno vita ad una serata di ricordi, aneddoti e curiosità, assieme ad esponenti del mondo della cultura e del giornalismo, e commenteranno insieme alcuni estratti del documentario in tre puntate dedicato al liscio programmato da metà giugno sul canale Sky Arte.

Sabato 10 giugno, doppio appuntamento a Gatteo Mare e Bellaria Igea Marina. Sul palco allestito ai Giardini Don Guanella di Gatteo, serata unica sotto la direzione artistica di Moreno Il Biondo, la cui orchestra interpreterà le celebri melodie di Secondo Casadei, sulle cui note si esibiranno i ballerini di alcune scuole di ballo romagnole, seguita da Mirco Mariani & Extraliscio, che si esibirà assieme alla Nuova Compagnia di Canto Popolare (che festeggia i 50 anni di attività), Shantel e Pupo.

Lo spettacolo nella Piazza Capitaneria di Porto di Bellaria Igea Marina, con la direzione artistica di Mirko Casadei, vedrà regalare al pubblico l’omaggio al liscio di Roy Paci & Aretuska, Morgan, Eugenio Bennato e i Khorakhanè. Molto atteso anche il momento in cui salirà sul palco il Casadei Social Club, un ensamble di oltre 20 elementi diretta da Mirko Casadei che mette insieme giovani musicisti virtuosi con personaggi storici del liscio e ballerini. Gran cerimoniere il re del liscio Raoul Casadei.

Confermato il concorso Romagna mia 2.0, rivolto a tutti gli artisti under 35 (band, cantautori, cantanti, rapper, musicisti e artisti di ogni genere e stile) per reinterpretare i brani storici della tradizione della terra di Romagna (info alla mail mei@materialimusicali.it).